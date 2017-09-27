Пёс-2
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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Опознаны давно погибшие альпинисты, найденные на Эльбрусе в сентябре

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    Опознаны давно погибшие альпинисты, найденные на Эльбрусе в сентябре

    Опознаны давно погибшие альпинисты, найденные на Эльбрусе в сентябре

    Установлены личности альпинистов, давно погибших на Эльбрусе и найденных спасателями в сентябре.

    Как сообщили «Интерфаксу» в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России, «опознаны женщина из Санкт-Петербурга, пропавшая в 1991 году, мужчина из Москвы, пропавший в 2006 году, и трое украинских альпинистов — один из Винницы и двое из Хмельницкого, — пропавшие в 2004 году».

    В МЧС уточнили, что в 2004 году пропала группа украинцев из шести человек, судьба еще троих неизвестна.

    Из сообщения МЧС: «В этом году долго держалась необычно жаркая погода, активно таял снег, благодаря чему удалось 15, 17 и 19 сентября обнаружить тела давно погибших альпинистов. Сейчас на Эльбрусе уже начались снегопады».

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