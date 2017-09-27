В Москве представили фильм «Крым»

Сегодня в Государственном Кремлевском дворце состоялась громкая кинопремьера. На экраны выходит фильм «Крым», который снял известный телеведущий, продюсер и медиаменеджер Алексей Пиманов.

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В основе картины — недавние исторические события. Действие происходит весной 2014 года, в те дни, когда полуостров воссоединился с Россией.



Фильм основан на реальных событиях, но все персонажи вымышленные. В центре повествования — история любви журналистки из Киева и молодого жителя Севастополя. Они пытаются сохранить свои чувства, несмотря на атмосферу ненависти.



Как говорят создатели фильма, для каждого из них это личная история, ведь те события коснулись так или иначе каждого россиянина.



Алексей Пиманов, режиссер: «Это кино про то, что надо друг друга любить. Про то, что нельзя ненавидеть. Это кино про то, что надо наплевать на политику, надо просто восстанавливать все связи».



Как говорят актеры, в этом фильме нет плохих и хороших. Просто в один миг люди оказались по разные стороны баррикад. Но в любой ситуации можно и нужно оставаться людьми, сохраняя чувства между народами. По словам режиссера, он сам в тот момент был в Крыму и хорошо помнит эмоции людей, которые, по сути, оказались на грани войны.



Создатели признались, что многие отговаривали их от этого фильма, говоря, что слишком мало времени прошло после крымских событий и еще нет в мире однозначной оценки произошедшего. Но именно поэтому они и решились на создание этого фильма.



Первый показ фильма состоялся в Севастополе, а сегодня его представили в Москве. С завтрашнего дня картину начнут показывать в кинотеатрах.