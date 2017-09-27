Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Замглавы меджлиса Умеров получил два года колонии

    1 комментарий

    Замглавы меджлиса Умеров получил два года колонии

    Замглавы меджлиса Умеров получил два года колонии

    Симферопольский районный суд вынес приговор заместителю председателя запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа» Ильми Умерову, сообщает РИА Новости.

    Умеров приговорен к двум годам колонии-поселения по обвинению в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России, сообщает агентство.

    Отмечается, что свою вину Умеров не признал. Он отметил, что все еще считает Крым частью Украины. Защита осужденного заявила о намерении подать апелляцию в Верховный суд Республики Крым.

    Как установило следствие, в марте 2016 года Умеров в эфире украинского телеканала АТР публично призвал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Это заявление и стало основанием для возбуждения уголовного дела.

    Новости по теме

    Воссоединение Крыма с Россией

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru