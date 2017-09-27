Замглавы меджлиса Умеров получил два года колонии

Симферопольский районный суд вынес приговор заместителю председателя запрещенной в России организации «Меджлис
крымско-татарского народа» Ильми Умерову, сообщает РИА Новости.
Умеров приговорен к двум годам колонии-поселения по обвинению в публичных призывах и действиях, направленных на изменение территориальной целостности России, сообщает агентство.
Отмечается, что свою вину Умеров не признал. Он отметил, что все еще считает Крым частью Украины. Защита осужденного заявила о намерении подать апелляцию в Верховный суд Республики Крым.
Как установило следствие, в марте 2016 года Умеров в эфире украинского телеканала АТР публично призвал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Это заявление и стало основанием для возбуждения уголовного дела.
Отмечается, что свою вину Умеров не признал. Он отметил, что все еще считает Крым частью Украины. Защита осужденного заявила о намерении подать апелляцию в Верховный суд Республики Крым.
Как установило следствие, в марте 2016 года Умеров в эфире украинского телеканала АТР публично призвал к необходимости нарушения территориальной целостности РФ. Это заявление и стало основанием для возбуждения уголовного дела.
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