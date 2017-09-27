Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Стали известны детали ликвидации Доку Умарова. Ингушетия, терроризм, Умаров, ФСБ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтали известны детали ликвидации Доку Умарова

    Стали известны детали ликвидации Доку Умарова

    комментировать
    Стали известны детали ликвидации Доку Умарова

    Стали известны детали ликвидации Доку Умарова

    Стали известны детали ликвидации Доку Умарова

      В горах Ингушетии найдены останки Доку Умарова — главаря террористического подполья на Северном Кавказе. Об этом сегодня объявила ФСБ.

      По данным ФСБ России, Умаров был уничтожен еще в 2013 году, но подробности этой операции до сих пор не разглашались. Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что террорист умер от отравления ядом.

      Могилу Умарова и еще четверых боевиков обнаружили в ходе «целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий». Останки с особыми предосторожностями из-за их высокой токсичности отправили на экспертизу в Москву, и специалисты подтвердили, что они принадлежат главарю бандформирования.

      ФСБ сообщает, что в 1999 году Доку Умаров принимал непосредственное участие в организации нападения боевиков Басаева на Дагестан. В середине 2000-х Умаров провозгласил себя лидером террористической группировки «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ) и действовал в тесном контакте с эмиссарами запрещенных в РФ движений «Аль-Каида» и ИГИЛ. Умаров брал на себя ответственность за подрыв «Невского экспресса» и теракты в московском метро. Следствие также называло его заказчиком теракта в аэропорту Домодедово.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru