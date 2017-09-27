Стали известны детали ликвидации Доку Умарова

В горах Ингушетии найдены останки Доку Умарова — главаря террористического подполья на Северном Кавказе. Об этом сегодня объявила ФСБ.
По данным ФСБ России, Умаров был уничтожен еще в 2013 году, но подробности этой операции до сих пор не разглашались. Сегодня «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что террорист умер от отравления ядом.
Могилу Умарова и еще четверых боевиков обнаружили в ходе «целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий». Останки с особыми предосторожностями из-за их высокой токсичности отправили на экспертизу в Москву, и специалисты подтвердили, что они принадлежат главарю бандформирования.
ФСБ сообщает, что в 1999 году Доку Умаров принимал непосредственное участие в организации нападения боевиков Басаева на Дагестан. В середине 2000-х Умаров провозгласил себя лидером террористической группировки «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ) и действовал в тесном контакте с эмиссарами запрещенных в РФ движений «Аль-Каида» и ИГИЛ. Умаров брал на себя ответственность за подрыв «Невского экспресса» и теракты в московском метро. Следствие также называло его заказчиком теракта в аэропорту Домодедово.
Могилу Умарова и еще четверых боевиков обнаружили в ходе «целенаправленных долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий». Останки с особыми предосторожностями из-за их высокой токсичности отправили на экспертизу в Москву, и специалисты подтвердили, что они принадлежат главарю бандформирования.
ФСБ сообщает, что в 1999 году Доку Умаров принимал непосредственное участие в организации нападения боевиков Басаева на Дагестан. В середине 2000-х Умаров провозгласил себя лидером террористической группировки «Имарат Кавказ» (запрещена в РФ) и действовал в тесном контакте с эмиссарами запрещенных в РФ движений «Аль-Каида» и ИГИЛ. Умаров брал на себя ответственность за подрыв «Невского экспресса» и теракты в московском метро. Следствие также называло его заказчиком теракта в аэропорту Домодедово.
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