Пёс-2
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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Спортсмены требуют восстановить скейт-площадку на востоке Петербурга. Санкт-Петербург, экстремальные виды спорта. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСпортсмены требуют восстановить скейт-площадку на востоке Петербурга

    Спортсмены требуют восстановить скейт-площадку на востоке Петербурга

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    Спортсмены требуют восстановить скейт-площадку на востоке Петербурга

    Спортсмены требуют восстановить <nobr>скейт-площадку</nobr> на востоке Петербурга

      По словам любителей экстремального спорта, сейчас площадка находится в аварийном состоянии. Ее было необходимо привести в порядок еще несколько лет назад, но деньги на новый комплекс появились только сейчас.

      Спортсмены-экстремалы требуют от властей Петербурга восстановить в Красногвардейском районе скейт-площадку, которая пришла в негодность и стала представлять угрозу для тех, кто ежедневно на ней тренируется. Небольшой комплекс рядом с парком Малиновка построили в 2008 году.

      Сегодня часть конструкций уже разобрана, а оставшиеся находятся в аварийном состоянии. Деревянный остов почти всех горок прогнил, также как и покрытие некоторых платформ. Впрочем, это не останавливает десятки молодых людей ежегодно приезжающих в миниатюрный скейт-парк. Здесь упорно отрабатывают свои трюки фристайл-скутеристы и поклонники BMX-racing.

      Спортсмены говорят, что о необходимости реконструкции площадки писали чиновникам несколько лет назад. Однако лишь в этом году власти района решили запланировать в бюджете средства на проектирование и строительство нового скейт-парка. Не исключено, что он появится по соседству.

      Но соблюдение всех процедур заставит экстремалов остаться без тренировочной базы на два года. В ближайшее время власти намерены разобрать площадку.

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