Спортсмены требуют восстановить скейт-площадку на востоке Петербурга

По словам любителей экстремального спорта, сейчас площадка находится в аварийном состоянии. Ее было необходимо привести в порядок еще несколько лет назад, но деньги на новый комплекс появились только сейчас.

Спортсмены-экстремалы требуют от властей Петербурга восстановить в Красногвардейском районе скейт-площадку, которая пришла в негодность и стала представлять угрозу для тех, кто ежедневно на ней тренируется. Небольшой комплекс рядом с парком Малиновка построили в 2008 году.



Сегодня часть конструкций уже разобрана, а оставшиеся находятся в аварийном состоянии. Деревянный остов почти всех горок прогнил, также как и покрытие некоторых платформ. Впрочем, это не останавливает десятки молодых людей ежегодно приезжающих в миниатюрный скейт-парк. Здесь упорно отрабатывают свои трюки фристайл-скутеристы и поклонники BMX-racing.



Спортсмены говорят, что о необходимости реконструкции площадки писали чиновникам несколько лет назад. Однако лишь в этом году власти района решили запланировать в бюджете средства на проектирование и строительство нового скейт-парка. Не исключено, что он появится по соседству.



Но соблюдение всех процедур заставит экстремалов остаться без тренировочной базы на два года. В ближайшее время власти намерены разобрать площадку.