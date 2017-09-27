Пёс-2
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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Минэкономразвития вернулось к идее продуктовых карточек. Минэкономразвития РФ, продукты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинэкономразвития вернулось к идее продуктовых карточек

    Минэкономразвития вернулось к идее продуктовых карточек

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    Минэкономразвития вернулось к идее продуктовых карточек

    Минэкономразвития вернулось к идее продуктовых карточек

      Министерство экономического развития поддерживает внедрение программы адресной продовольственной помощи населению и участвует в ее разработке. Об этом объявил глава МЭР Максим Орешкин.

      Система поможет решить проблему бедности и поддержать отечественных производителей, объяснил министр, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Главное — найти способ эту программу профинансировать.

      Ранее создать такую систему уже предлагал Минпромторг — по аналогии с американской. Там малообеспеченным гражданам выдают специальную карту. Деньги на нее начисляет государство. Их можно потратить только на продукты.

      Продуктовые карточки: кому и на какую сумму поможет государство

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