Минэкономразвития вернулось к идее продуктовых карточек

Министерство экономического развития поддерживает внедрение программы адресной продовольственной помощи населению и участвует в ее разработке. Об этом объявил глава МЭР Максим Орешкин.
Система поможет решить проблему бедности и поддержать отечественных производителей, объяснил министр, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Главное — найти способ эту программу профинансировать.
Ранее создать такую систему уже предлагал Минпромторг — по аналогии с американской. Там малообеспеченным гражданам выдают специальную карту. Деньги на нее начисляет государство. Их можно потратить только на продукты.
Продуктовые карточки: кому и на какую сумму поможет государство
Ранее создать такую систему уже предлагал Минпромторг — по аналогии с американской. Там малообеспеченным гражданам выдают специальную карту. Деньги на нее начисляет государство. Их можно потратить только на продукты.
Продуктовые карточки: кому и на какую сумму поможет государство
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