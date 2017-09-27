Минэкономразвития вернулось к идее продуктовых карточек

Система поможет решить проблему бедности и поддержать отечественных производителей, объяснил министр, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Главное — найти способ эту программу профинансировать.Ранее создать такую систему уже предлагал Минпромторг — по аналогии с американской. Там малообеспеченным гражданам выдают специальную карту. Деньги на нее начисляет государство. Их можно потратить только на продукты.