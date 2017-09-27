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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Путин объявил осенний призыв на службу в армию

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    • Фото: РИА Новости
    Путин объявил осенний призыв на службу в армию

    Путин объявил осенний призыв на службу в армию

    Путин объявил осенний призыв на службу в армию
  • Фото: РИА Новости

    • На военную службу осенью текущего года пойдут 134 тысячи человек. Президент России подписал соответствующий указ.

    Документ об осеннем призыве 2017 года опубликован на официальном портале правовой информации.

    Из указа: «Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2017 года призыв на военную службы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ „О воинской обязанности и военной службе“ призыву на военную службу, в количестве 134 000 человек».

    В указе также содержится распоряжение об увольнении солдат, матросов, сержантов и старшин, чей срок военной службы по призыву истек.

    Напомним, что в 2016-м в осенний призыв служить пошли 152 тысячи человек, а в 2015-м — 147 тысяч человек.

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