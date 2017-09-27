«Итоги недели» нашли гнездо «Аль-Каиды» в Европе

С Ближнего Востока
«Аль-Каида» возвращается в свое гнездо — на Балканы.
В боснийских селах — черные флаги на улицах, полиция боится даже днем заехать туда, где «Аль-Каида» захватила власть. Балканы всегда беременны войной. Куда дальше по Европе направятся боевики, отдохнув и подлечившись?
Корреспондент НТВ побывал в логове боевиков в центре Европы. Подробности — в это воскресенье в «Итогах недели».
Корреспондент НТВ побывал в логове боевиков в центре Европы. Подробности — в это воскресенье в «Итогах недели».
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