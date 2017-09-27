Пёс-2
ТВ-Эфир
Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Женщина в Бельгии приготовила барбекю из двухлетней дочери

    1 комментарий

    Женщина в Бельгии приготовила барбекю из двухлетней дочери

    Женщина в Бельгии приготовила барбекю из двухлетней дочери

    В Бельгии разбираются в обстоятельствах жестокого убийства двухлетней девочки. По данным СМИ, она была заживо сожжена собственной матерью.

    Зверское убийство произошло в городке Земст, неподалеку от Брюсселя. Соседей 27-летней женщины встревожили крики ребенка и дым, обеспокоенные граждане позвонили в полицию. Приехавшие на место ЧП стражи порядка увидели, как женщина готовит останки своей дочери на гриле. Женщина сказала им: «Мы обе должны были сгореть. Только так мы бы попали в рай».

    Не исключено, что женщина страдала психическим расстройством. По словам соседей, она долгое время находилась в состоянии депрессии из-за тяжелого развода.

    В настоящее время представители власти пытаются понять, был ли ребенок еще жив, когда мать опустила его в аппарат для приготовления барбекю. Экспертизу затрудняет то, что останки девочки сильно обгорели, отмечает сайт Dni.Ru.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru