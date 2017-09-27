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27 сентября, 19:30
Александр Колобок Орлов vs Роман Четин: взвешивание и пресс-конференция
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    На НТВ — интервью с принцем Фейсалом. Исламское государство, НТВ, Саудовская Аравия, терроризм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа НТВ — интервью с принцем Фейсалом

    На НТВ — интервью с принцем Фейсалом

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    На НТВ — интервью с принцем Фейсалом

    На НТВ — интервью с принцем Фейсалом

    На НТВ — интервью с принцем Фейсалом

      Сын короля Саудовской Аравии, племянник короля принц Фейсал стоял во главе спецслужб, пытавшихся арестовать бен Ладена, но сам был обвинен в слишком близкой дружбе с ним. В свое время принца обвиняли и в организации терактов 11 сентября 2001 года.

      «Итогам недели» удалось взять интервью у Турки ибн Фейсала Аль Сауда, и это уже само по себе сенсация.

      О чем рассказал принц Ираде Зейналовой? Почему саудовские принцы больше не ставят на нефть и запирают исламских радикалов в центры психологической реабилитации? Ответы на эти и другие вопросы — в это воскресенье в 19:00.

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