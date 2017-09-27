Сын короля Саудовской Аравии, племянник короля принц Фейсал стоял во главе спецслужб, пытавшихся арестовать бен Ладена, но сам был обвинен в слишком близкой дружбе с ним. В свое время принца обвиняли и в организации терактов 11 сентября 2001 года.
«Итогам недели» удалось взять интервью у Турки ибн Фейсала Аль Сауда, и это уже само по себе сенсация.
О чем рассказал принц Ираде Зейналовой? Почему саудовские принцы больше не ставят на нефть и запирают исламских радикалов в центры психологической реабилитации? Ответы на эти и другие вопросы — в это воскресенье в 19:00.
О чем рассказал принц Ираде Зейналовой? Почему саудовские принцы больше не ставят на нефть и запирают исламских радикалов в центры психологической реабилитации? Ответы на эти и другие вопросы — в это воскресенье в 19:00.
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