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    Появилось видео с места гибели молодого актера из «Физрука». ДТП, кино, МКАД, Москва, несчастные случаи, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПоявилось видео с места гибели молодого актера из «Физрука»

    Появилось видео с места гибели молодого актера из «Физрука»

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    Появилось видео с места гибели молодого актера из «Физрука»

    Появилось видео с места гибели молодого актера из «Физрука»

    Появилось видео с места гибели молодого актера из «Физрука»

      В Сети появилась видеозапись с места ДТП, в котором погиб 18-летний актер Егор Клинаев, сыгравший в популярном сериале «Физрук».

      На опубликованных кадрах видны машины экстренных служб и разбитые автомобили участников ДТП.

      Как сообщалось, авария с участием нескольких автомобилей произошла на МКАД 27 сентября. Проезжавший мимо актер остановился, чтобы помочь пострадавшим. В результате его самого сбила машина. Помимо Клинаева, автомобиль нарушителя задел еще двоих человек, с травмами они доставлены в больницу.

      Между тем смерть Клинаева в Instagram прокомментировала его девушка — актриса Лёля Барановская.

      Лёля Барановская: «Ты ворвался в мою жизнь, как ураган, и так же резко сегодня оставил меня… Слезы душат. Ты всегда всем помогал, а в этот раз эта помощь вылилась в наше горе. Уже безумно тебя не хватает… Пусть земля тебе будет пухом… А я буду рядом с родителями и Верочкой».


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