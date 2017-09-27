Появилось видео с места гибели молодого актера из «Физрука»

В Сети появилась видеозапись с места ДТП, в котором погиб
18-летний актер Егор Клинаев, сыгравший в популярном сериале «Физрук».
На опубликованных кадрах видны машины экстренных служб и разбитые автомобили участников ДТП.
Как сообщалось, авария с участием нескольких автомобилей произошла на МКАД 27 сентября. Проезжавший мимо актер остановился, чтобы помочь пострадавшим. В результате его самого сбила машина. Помимо Клинаева, автомобиль нарушителя задел еще двоих человек, с травмами они доставлены в больницу.
Между тем смерть Клинаева в Instagram прокомментировала его девушка — актриса Лёля Барановская.
Лёля Барановская: «Ты ворвался в мою жизнь, как ураган, и так же резко сегодня оставил меня… Слезы душат. Ты всегда всем помогал, а в этот раз эта помощь вылилась в наше горе. Уже безумно тебя не хватает… Пусть земля тебе будет пухом… А я буду рядом с родителями и Верочкой».
Как сообщалось, авария с участием нескольких автомобилей произошла на МКАД 27 сентября. Проезжавший мимо актер остановился, чтобы помочь пострадавшим. В результате его самого сбила машина. Помимо Клинаева, автомобиль нарушителя задел еще двоих человек, с травмами они доставлены в больницу.
Между тем смерть Клинаева в Instagram прокомментировала его девушка — актриса Лёля Барановская.
Лёля Барановская: «Ты ворвался в мою жизнь, как ураган, и так же резко сегодня оставил меня… Слезы душат. Ты всегда всем помогал, а в этот раз эта помощь вылилась в наше горе. Уже безумно тебя не хватает… Пусть земля тебе будет пухом… А я буду рядом с родителями и Верочкой».
Ничего не хотела сюда писать , но .. ты ворвался в мою жизнь , как ураган и так же резко сегодня оставил меня.. Слезы душат . Ты всегда всем помогал , а в этот раз эта помощь вылилась в наше горе. Уже безумно тебя не хватает .. Пусть земля тебе будет пухом.. а я буду рядом с родителями и Верочкой ребят, не пишите мне пожалуйста ничего, не спрашивайте, я дала ответ
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