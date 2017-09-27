В обрушившемся летом питерском доме обвалилась арка

Жильцы многострадального дома на Каменноостровском проспекте снова столкнулись с обрушением конструкций.
На этот раз у дома 57 по Каменноостровскому проспекту частично обвалилась арка рядом с одним из подъездов. По словам очевидцев, там внезапно осыпалась штукатурка с потолочного перекрытия.
Инцидент случился после прорыва канализации на нижних этажах исторического здания. Только по счастливой случайности никого из жителей в момент происшествия поблизости не было. Сейчас место аварии обнесли ограждением и ликвидируют последствия ЧП.
По словам жителей дома, недавно фасад здания был косметически отремонтирован. А как выглядели несущие конструкции после более масштабного ремонта петербуржцы узнали еще летом. Тогда в двух помещениях после перепланировки были полностью снесены внутриквартирные перегородки и частично уничтожены межэтажные перекрытия.
В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». А 32-летнего владельца жилплощади и предполагаемого виновника обрушения поместили под домашний арест.
Инцидент случился после прорыва канализации на нижних этажах исторического здания. Только по счастливой случайности никого из жителей в момент происшествия поблизости не было. Сейчас место аварии обнесли ограждением и ликвидируют последствия ЧП.
По словам жителей дома, недавно фасад здания был косметически отремонтирован. А как выглядели несущие конструкции после более масштабного ремонта петербуржцы узнали еще летом. Тогда в двух помещениях после перепланировки были полностью снесены внутриквартирные перегородки и частично уничтожены межэтажные перекрытия.
В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». А 32-летнего владельца жилплощади и предполагаемого виновника обрушения поместили под домашний арест.
Комментарии