Пёс-2
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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    В обрушившемся летом питерском доме обвалилась арка. Санкт-Петербург, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ обрушившемся летом питерском доме обвалилась арка

    В обрушившемся летом питерском доме обвалилась арка

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    В обрушившемся летом питерском доме обвалилась арка

    В обрушившемся летом питерском доме обвалилась арка

      Жильцы многострадального дома на Каменноостровском проспекте снова столкнулись с обрушением конструкций.

      На этот раз у дома 57 по Каменноостровскому проспекту частично обвалилась арка рядом с одним из подъездов. По словам очевидцев, там внезапно осыпалась штукатурка с потолочного перекрытия.

      Инцидент случился после прорыва канализации на нижних этажах исторического здания. Только по счастливой случайности никого из жителей в момент происшествия поблизости не было. Сейчас место аварии обнесли ограждением и ликвидируют последствия ЧП.

      По словам жителей дома, недавно фасад здания был косметически отремонтирован. А как выглядели несущие конструкции после более масштабного ремонта петербуржцы узнали еще летом. Тогда в двух помещениях после перепланировки были полностью снесены внутриквартирные перегородки и частично уничтожены межэтажные перекрытия.

      В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». А 32-летнего владельца жилплощади и предполагаемого виновника обрушения поместили под домашний арест.

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