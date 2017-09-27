В Минобороны пообещали много тепла в военных городках в окрестностях Петербурга

В Петербурге уже несколько дней обсуждают подготовку к отопительному сезону. Сегодня на заседание межведомственной комиссии пригласили представителя Минобороны.
Ни один из 101 военного городка в этот зимний сезон не останется без тепла. Офицерское слово по этому поводу дал начальник жилищно-коммунального управления Минобороны в Западном военном округе Вадим Мишев.
Столь необычную гарантию от офицера потребовал сегодня вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на заседании комиссии по подготовке города к зимнему периоду.
Все предыдущие годы не обходились без скандалов и конфликтов, которые происходили в связи перебоями теплоснабжения на объектах военного ведомства. Сегодня начальник жилищно-коммунального управления Минобороны подтвердил: топливо для котельных поставлено на все объекты ЗВО.
Остальные участники теплоэнергетического рынка сегодня также подтвердили полную готовность своих компаний к зимнему периоду. Согласно ориентировочному прогнозу понижение температуры до 10 градусов ожидается лишь ко второй половине октября.
Столь необычную гарантию от офицера потребовал сегодня вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на заседании комиссии по подготовке города к зимнему периоду.
Все предыдущие годы не обходились без скандалов и конфликтов, которые происходили в связи перебоями теплоснабжения на объектах военного ведомства. Сегодня начальник жилищно-коммунального управления Минобороны подтвердил: топливо для котельных поставлено на все объекты ЗВО.
Остальные участники теплоэнергетического рынка сегодня также подтвердили полную готовность своих компаний к зимнему периоду. Согласно ориентировочному прогнозу понижение температуры до 10 градусов ожидается лишь ко второй половине октября.
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