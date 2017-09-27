Пёс-2
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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    В Минобороны пообещали много тепла в военных городках в окрестностях Петербурга. ЖКХ, Минобороны РФ, Санкт-Петербург, Смольный. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Минобороны пообещали много тепла в военных городках в окрестностях Петербурга

    В Минобороны пообещали много тепла в военных городках в окрестностях Петербурга

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    В Минобороны пообещали много тепла в военных городках в окрестностях Петербурга

    В Минобороны пообещали много тепла в военных городках в окрестностях Петербурга

      В Петербурге уже несколько дней обсуждают подготовку к отопительному сезону. Сегодня на заседание межведомственной комиссии пригласили представителя Минобороны.

      Ни один из 101 военного городка в этот зимний сезон не останется без тепла. Офицерское слово по этому поводу дал начальник жилищно-коммунального управления Минобороны в Западном военном округе Вадим Мишев.

      Столь необычную гарантию от офицера потребовал сегодня вице-губернатор Петербурга Игорь Албин на заседании комиссии по подготовке города к зимнему периоду.

      Все предыдущие годы не обходились без скандалов и конфликтов, которые происходили в связи перебоями теплоснабжения на объектах военного ведомства. Сегодня начальник жилищно-коммунального управления Минобороны подтвердил: топливо для котельных поставлено на все объекты ЗВО.

      Остальные участники теплоэнергетического рынка сегодня также подтвердили полную готовность своих компаний к зимнему периоду. Согласно ориентировочному прогнозу понижение температуры до 10 градусов ожидается лишь ко второй половине октября.

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