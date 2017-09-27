В Италии 40-летняя женщина вышла замуж сама за себя

Жительница Италии устроила праздничную свадебную церемонию со свадебным тортом, подружками невесты и гостями, где вышла замуж сама за себя.
Как сообщает сайт Газета.Ru, новоявленной невестой стала 40-летняя тренер по фитнесу Лаура Меси.
Лаура Меси: «Я твердо верю, что каждый из нас должен в первую очередь любить себя. У вас может быть сказка даже без принца».
Отмечается, что церемония не несет юридической силы, однако ее жест стал признаком развивающейся тенденции «сологамии», сторонники которой говорят о самолюбии и принятии.
Как говорит женщина, идея сольной свадьбы пришла к ней два года назад после окончания 12-летних отношений.
Лаура Меси: «Я твердо верю, что каждый из нас должен в первую очередь любить себя. У вас может быть сказка даже без принца».
Отмечается, что церемония не несет юридической силы, однако ее жест стал признаком развивающейся тенденции «сологамии», сторонники которой говорят о самолюбии и принятии.
Как говорит женщина, идея сольной свадьбы пришла к ней два года назад после окончания 12-летних отношений.
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