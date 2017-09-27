Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
27 сентября, 19:30
Александр Колобок Орлов vs Роман Четин: взвешивание и пресс-конференция
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    В Италии 40-летняя женщина вышла замуж сама за себя

    1 комментарий

    В Италии 40-летняя женщина вышла замуж сама за себя

    В Италии <nobr>40-летняя</nobr> женщина вышла замуж сама за себя

    Жительница Италии устроила праздничную свадебную церемонию со свадебным тортом, подружками невесты и гостями, где вышла замуж сама за себя.

    Как сообщает сайт Газета.Ru, новоявленной невестой стала 40-летняя тренер по фитнесу Лаура Меси.

    Лаура Меси: «Я твердо верю, что каждый из нас должен в первую очередь любить себя. У вас может быть сказка даже без принца».

    Отмечается, что церемония не несет юридической силы, однако ее жест стал признаком развивающейся тенденции «сологамии», сторонники которой говорят о самолюбии и принятии.

    Как говорит женщина, идея сольной свадьбы пришла к ней два года назад после окончания 12-летних отношений.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru