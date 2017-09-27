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Пёс-2
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    От действий «ВИМ-Авиа» пострадали четыре тысячи петербуржцев. Санкт-Петербург, авиакомпании, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОт действий «ВИМ-Авиа» пострадали четыре тысячи петербуржцев

    От действий «ВИМ-Авиа» пострадали четыре тысячи петербуржцев

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    От действий «ВИМ-Авиа» пострадали четыре тысячи петербуржцев

    От действий <nobr>«ВИМ-Авиа»</nobr> пострадали четыре тысячи петербуржцев

      В администрации Петербурга рассказали, когда в город начнут возвращаться клиенты «ВИМ-Авиа». Больше всего людей не могут улететь чартерными рейсами.

      Петербургу предстоит вернуть домой четыре тысячи горожан, пострадавших от действий авиакомпании «ВИМ-Авиа». Сегодня отменены шесть вылетов из Северной столицы в Турцию и Китай и обратно.

      Кроме того, в Поднебесную же из Северной столицы предстоит отправить более тысячи граждан Китая, воспользовавшихся услугами «ВИМ-Авиа». В общем количестве не состоявшихся перелетов 80 процентов приходится на регулярные рейсы, 20 — на чартерные.

      С первыми вопрос почти решен. Доставлять застрявших по вине авиакомпании пассажиров будут семь других перевозчиков. Их затраты обещают компенсировать из федерального бюджета.

      По информации Смольного, остающиеся в Турции петербургские туристы размещены в гостиницах. Еще около 270 человек вернуться в столицу и город на Неве сегодня вечером.

      В Петербурге на базе комитета по развитию туризма создан оперативный штаб, куда вошли представители МЧС, туроператора, городского аэровокзала. Сегодня понятно, что более длительным будет ожидание у тех, кто должен был лететь зафрахтованными бортами. Власти не имеют права оплачивать перевозку таких пассажиров. Поэтому сейчас Ростуризм в срочном порядке ищет выход из положения.





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