Улицы разбитых фонарей — 16
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Улицы разбитых фонарей — 16
27 сентября, 18:00
Александр Колобок Орлов vs Роман Четин: взвешивание и пресс-конференция
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Гига Квенетадзе предложил участникам «Ты супер! Танцы» поучаствовать в создании песни. дети и подростки, знаменитости, НТВ, Ты супер Танцы, шоу-бизнес, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГига Квенетадзе предложил участникам «Ты супер! Танцы» поучаствовать в создании песни

    Гига Квенетадзе предложил участникам «Ты супер! Танцы» поучаствовать в создании песни

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    Гига Квенетадзе предложил участникам «Ты супер! Танцы» поучаствовать в создании песни

    Гига Квенетадзе предложил участникам «Ты супер! Танцы» поучаствовать в создании песни

    Гига Квенетадзе предложил участникам «Ты супер! Танцы» поучаствовать в создании песни

      Участники проекта «Ты — супер! Танцы» готовятся к очередным испытаниям, которые пройдут уже в эту субботу, 30 сентября.

      А в перерывах между репетициями конкурсанты встречаются со звездными гостями. На этот раз к юным артистам приехал певец и композитор Гига Квенетадзе. Он не смог удержаться и даже попытался станцевать с конкурсантами лезгинку.

      Гига, который сам рос без отца, был так очарован мастерством детей, что даже сделал им деловое предложение — пригласил принять участие в создании его новой песни.

      Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 30 сентября, в 20:00. Участников ждет пятый конкурсный день.

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