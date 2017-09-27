Гига Квенетадзе предложил участникам «Ты супер! Танцы» поучаствовать в создании песни

Участники проекта «Ты — супер! Танцы» готовятся к очередным испытаниям, которые пройдут уже в эту субботу, 30 сентября.
А в перерывах между репетициями конкурсанты встречаются со звездными гостями. На этот раз к юным артистам приехал певец и композитор Гига Квенетадзе. Он не смог удержаться и даже попытался станцевать с конкурсантами лезгинку.
Гига, который сам рос без отца, был так очарован мастерством детей, что даже сделал им деловое предложение — пригласил принять участие в создании его новой песни.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 30 сентября, в 20:00. Участников ждет пятый конкурсный день.
Гига, который сам рос без отца, был так очарован мастерством детей, что даже сделал им деловое предложение — пригласил принять участие в создании его новой песни.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 30 сентября, в 20:00. Участников ждет пятый конкурсный день.
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