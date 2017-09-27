Ляшко на танке пообещал доехать до Москвы: видео

Гитлер тоже об этом мечтал. — Геннадий (@gena_mindrin) 27 сентября 2017 г.

Политик облачился в военную одежду и взобрался на боевую машину. Перед стартом Ляшко произнес: «До победы, до Москвы».Видео было снято во время посещения Харьковского завода имени Малышева. Пользователи соцсетей оставили под роликом множество насмешливых комментариев.