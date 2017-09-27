Ляшко на танке пообещал доехать до Москвы: видео

В соцсетях активно обсуждают видео с лидером Радикальной партии Украины Олегом Ляшко.
Политик облачился в военную одежду и взобрался на боевую машину. Перед стартом Ляшко произнес: «До победы, до Москвы».
Видео было снято во время посещения Харьковского завода имени Малышева. Пользователи соцсетей оставили под роликом множество насмешливых комментариев.
Видео было снято во время посещения Харьковского завода имени Малышева. Пользователи соцсетей оставили под роликом множество насмешливых комментариев.
Я у мамы дурачок!— СуховЪ (@suhov18686506) 27 сентября 2017 г.
Ляшко: До Москви! До перемоги! https://t.co/eLIbYH71s3 с помощью @YouTube
Осталось только заправить! pic.twitter.com/PDUacAZlmo— Евгений Иовенко (@IovenkoEvg) 27 сентября 2017 г.
Гитлер тоже об этом мечтал.— Геннадий (@gena_mindrin) 27 сентября 2017 г.
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