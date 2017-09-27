Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
27 сентября, 19:30
Александр Колобок Орлов vs Роман Четин: взвешивание и пресс-конференция
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Ляшко на танке пообещал доехать до Москвы: видео. оружие, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛяшко на танке пообещал доехать до Москвы: видео

    Ляшко на танке пообещал доехать до Москвы: видео

    6 комментариев
    Ляшко на танке пообещал доехать до Москвы: видео

    Ляшко на танке пообещал доехать до Москвы: видео

    Ляшко на танке пообещал доехать до Москвы: видео

      В соцсетях активно обсуждают видео с лидером Радикальной партии Украины Олегом Ляшко.

      Политик облачился в военную одежду и взобрался на боевую машину. Перед стартом Ляшко произнес: «До победы, до Москвы».

      Видео было снято во время посещения Харьковского завода имени Малышева. Пользователи соцсетей оставили под роликом множество насмешливых комментариев.









      Новости по теме

      Кризис на Украине

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru