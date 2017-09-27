Маргарита Суханкина впервые откровенно расскажет о личной жизни, «Мираже» и приемных детях

В новом выпуске провокационного шоу «Секрет на миллион» Лера Кудрявцева узнает все тайны Маргариты Суханкиной. Певица откровенно расскажет, какие трагедии ей, такой улыбчивой на телеэкране, пришлось пережить в реальной жизни.
Героиней очередного выпуска программы «Секрет на миллион» станет экс-солистка популярной группы «Мираж», полюбившаяся зрителям НТВ в роли жюри вокального детского конкурса «Ты супер!». Певица, чей голос знает и любит вся страна, расскажет о своей нелегкой женской судьбе. Четыре попытки обрести личное счастье заканчивались болезненными и скандальными разводами. Маргарита поведает, почему ни одному мужчине она так и не смогла родить ребенка.
Уже пять лет Маргарита воспитывает двоих приемных детей. Ребят она увидела по телевизору и сразу же приехала за ними в детский дом. Певица расскажет Лере Кудрявцевой о том, как она приняла такое ответственное решение и какие трудности возникают с сыном и дочкой.
Также артистка раскроет всю правду об отношениях с продюсером Андреем Литягиным, который сейчас находится в федеральном розыске. Чтобы развеять любые домыслы, Суханкина согласилась пройти тест на детекторе лжи. Впервые в студии программы гость решился ответить на провокационные вопросы на полиграфе!
Обо всем самом личном и тайном Маргарита Суханкина расскажет предельно честно Лере Кудрявцевой в субботу, 30 сентября, в 17:00 в программе «Секрет на миллион» на НТВ и НТВ.Ru.
Уже пять лет Маргарита воспитывает двоих приемных детей. Ребят она увидела по телевизору и сразу же приехала за ними в детский дом. Певица расскажет Лере Кудрявцевой о том, как она приняла такое ответственное решение и какие трудности возникают с сыном и дочкой.
Также артистка раскроет всю правду об отношениях с продюсером Андреем Литягиным, который сейчас находится в федеральном розыске. Чтобы развеять любые домыслы, Суханкина согласилась пройти тест на детекторе лжи. Впервые в студии программы гость решился ответить на провокационные вопросы на полиграфе!
Обо всем самом личном и тайном Маргарита Суханкина расскажет предельно честно Лере Кудрявцевой в субботу, 30 сентября, в 17:00 в программе «Секрет на миллион» на НТВ и НТВ.Ru.
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