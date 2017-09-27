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    Акула едва не прогрызла живот рыбаку у берегов Флориды: видео

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    • Кадр из видео: Newsflare / youtube.com
    Акула едва не прогрызла живот рыбаку у берегов Флориды: видео

    Акула едва не прогрызла живот рыбаку у берегов Флориды: видео

    Акула едва не прогрызла живот рыбаку у берегов Флориды: видео
  • Кадр из видео: Newsflare / youtube.com

    • Усатая акула-нянька напала на рыбака у берегов американского штата Флорида. Она вцепилась мужчине в живот и не отпускала.

    Мужчина отдыхал на корабле, пока его знакомые ныряли в море за омарами. Один из них подстрелил морского окуня из подводного ружья, и он решил помочь товарищу достать рыбу.

    Когда рыбак прыгнул в воду, на него набросилась небольшая акула. По словам мужчины, ему пришлось держать хищную рыбу обеими руками, чтобы она не прогрызла ему живот.

    Рыбаку удалось доплыть до корабля, однако и на воздухе акула не разжала зубы. Одному из его знакомых пришлось вооружиться ножом, чтобы снять хищницу.

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