Задержания по делу «русской мафии» в Испании связаны с расследованием ФБР

В испанском городе Марбелья задержаны представители так называемой русской мафии. Среди них оказался предприниматель Александр Гринберг и, по некоторым данным, один из лидеров Солнцевской ОПГ Арнольд Тамм.
Александра Гринберга задержали в здании принадлежащего ему футбольного клуба «Марбелья». Его и еще 10 человек подозревают в создании преступной группы с целью отмывания денег на сумму 30 миллионов евро.
В ходе обысков, которые прошли сразу в нескольких городах, обнаружили пачки с наличными, дорогие часы, инкрустированные бриллиантами, кольца, колье, серьги, а также внушительный арсенал — десятки автоматов, винтовок, боеприпасы.
По заявлениям испанских правоохранителей, есть среди арестованных и небезызвестные представители российского криминального мира, перебравшиеся в Европу. Это, как пишут местные СМИ, Арнольд Тамм, он же Арнольд Спиваковский, экс-гендиректор отельного комплекса «Космос» и бывший председатель совета директоров другого гостиничного объединения — «Интурист». Тамм, как предполагают следователи, может быть связан с еще одним, пока неуловимым россиянином — Семёном Могилевичем, которого разыскивает ФБР за махинации с акциями американской компании.
Известно, что гвардейцы успели собрать внушительное досье на всех фигурантов скандала. В частности, им известно, что Гринберг поселился в испанском курортном городе еще в 2008 году; владеет фирмой, которая занимается строительством и ресторанным бизнесом. Ему принадлежит один из самых дорогих местных ресторанов, гольф-клуб и купленный за бесценок ФК «Марбелья» из третьего по силе дивизиона страны. Приобретение обошлось всего в 1 евро. Есть данные, что советником по делам команды был Александр Мостовой.
Это не первое разбирательство, связанное с так называемыми русскими мафиози в Испании. В 2008 году был арестован вероятный лидер Тамбовской ОПГ Геннадий Петров, который занимался бизнесом за границей. Спустя два года его выпустили под залог, а в 2015-м ему же снова предъявили обвинения в легализации незаконных доходов. Вместе с Петровым тогда под подозрение попали еще 25 человек. В 2016 году в деле осталось 12 фигурантов. Среди них есть известные бизнесмены и бывшие российские чиновники.
Что касается Гринберга и других задержанных, в ближайшие дни им должны будут избрать меру пресечения.
В ходе обысков, которые прошли сразу в нескольких городах, обнаружили пачки с наличными, дорогие часы, инкрустированные бриллиантами, кольца, колье, серьги, а также внушительный арсенал — десятки автоматов, винтовок, боеприпасы.
По заявлениям испанских правоохранителей, есть среди арестованных и небезызвестные представители российского криминального мира, перебравшиеся в Европу. Это, как пишут местные СМИ, Арнольд Тамм, он же Арнольд Спиваковский, экс-гендиректор отельного комплекса «Космос» и бывший председатель совета директоров другого гостиничного объединения — «Интурист». Тамм, как предполагают следователи, может быть связан с еще одним, пока неуловимым россиянином — Семёном Могилевичем, которого разыскивает ФБР за махинации с акциями американской компании.
Известно, что гвардейцы успели собрать внушительное досье на всех фигурантов скандала. В частности, им известно, что Гринберг поселился в испанском курортном городе еще в 2008 году; владеет фирмой, которая занимается строительством и ресторанным бизнесом. Ему принадлежит один из самых дорогих местных ресторанов, гольф-клуб и купленный за бесценок ФК «Марбелья» из третьего по силе дивизиона страны. Приобретение обошлось всего в 1 евро. Есть данные, что советником по делам команды был Александр Мостовой.
Это не первое разбирательство, связанное с так называемыми русскими мафиози в Испании. В 2008 году был арестован вероятный лидер Тамбовской ОПГ Геннадий Петров, который занимался бизнесом за границей. Спустя два года его выпустили под залог, а в 2015-м ему же снова предъявили обвинения в легализации незаконных доходов. Вместе с Петровым тогда под подозрение попали еще 25 человек. В 2016 году в деле осталось 12 фигурантов. Среди них есть известные бизнесмены и бывшие российские чиновники.
Что касается Гринберга и других задержанных, в ближайшие дни им должны будут избрать меру пресечения.
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