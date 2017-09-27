Пассажиры трамвая в Екатеринбурге чуть не избили школьницу из-за открытого окна

Пассажиры трамвая в Екатеринбурге явно переборщили, объясняя правила хорошего тона школьнице. Предметом конфликта стало открытое окно. Как выяснилось, в салоне было душно только девочке. В итоге восьмиклассницу, которая слишком бойко отстаивала свое право на свежий воздух, попытались силой выставить за дверь. Инцидент сняли на камеру мобильного телефона.

Как видно на кадрах записи, склонившийся над 14-летней школьницей мужчина вспомнил, кажется, все нецензурные слова. Если перевести его речь, становится ясно: пассажир пытался объяснить подростку, что старших хорошо бы слушаться. Когда запас слов иссяк, мужчина перешел к решительным действиям и попытался вытолкнуть школьницу из трамвая.



Началось все с того, что пенсионерка попросила девочку закрыть окно. Школьница заявила, что ей душно и она плохо себя чувствует. Пассажиры попытались научить подростка уму-разуму. Восьмиклассница оказалась тоже не робкого десятка.



Кто первый начал распускать руки, история умалчивает. Александра Лисенкова — та самая 14-летняя школьница — уже в домашней обстановке объяснила, что лишь держала оборону от чересчур бойкой пенсионерки.



Александра Лисенкова: «Она берет и хватает меня за волосы и тянет назад. „Не закроешь?“ — говорит. Они начали меня все запугивать: если ты сейчас вызовешь милицию, то твоя мама будет платить за простой трамвая».



Школьница сама вызвала полицию. Восьмиклассницу обследовали медики, а буйного пассажира доставили в участок. Родители подростка настаивают на том, чтобы мужчину изолировали от общества.



Инцидент в трамвае тут же начали обсуждать в Интернете. По мнению психологов, взрослые сами разожгли конфликт. А ребенку в этом возрасте свойственна такая ответная реакция.



Между тем проверку начали и в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, и в трамвайно-троллейбусном управлении. Там выясняют, правильно ли повели себя в этой ситуации водитель и кондуктор трамвая. По словам школьницы, когда мужчина пытался выставить ее за дверь силой, все только поддержали его.



Подробности — в видеоматериале.