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    Колокольцев в Пекине обсудил вопросы сотрудничества с китайскими коллегами. Китай, Колокольцев, МВД, Пекин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКолокольцев в Пекине обсудил вопросы сотрудничества с китайскими коллегами

    Колокольцев в Пекине обсудил вопросы сотрудничества с китайскими коллегами

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    Колокольцев в Пекине обсудил вопросы сотрудничества с китайскими коллегами

    Колокольцев в Пекине обсудил вопросы сотрудничества с китайскими коллегами

    Колокольцев в Пекине обсудил вопросы сотрудничества с китайскими коллегами

      Глава МВД России Владимир Колокольцев провел деловую встречу с министром общественной безопасности Китая.

      Владимир Колокольцев особо отметил гостеприимность зарубежных коллег. Один из главных вопросов, который обсуждался на встрече, — борьба с наркотрафиком. В ближайшее время, по словам Владимира Колокольцева, будет реализован совместный проект по перекрытию каналов контрабанды запрещенных веществ.

      Кроме того, продолжается работа в сфере кадровой политики. К примеру, как рассказал Владимир Колокольцев, недавно в Краснодаре прошла встреча российских и китайских стражей порядка, где они обменивались опытом. А нашим полицейским есть чему поучиться у коллег из Азии, пояснил министр МВД.

      Участники встречи рассказали, что взаимодействие по этим направлениям — одна из важнейших составляющих российско-китайского диалога. И беседа, как отметили главы ведомств, всегда получается открытой, а главное — продуктивной.

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