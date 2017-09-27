Колокольцев в Пекине обсудил вопросы сотрудничества с китайскими коллегами

Глава МВД России Владимир Колокольцев провел деловую встречу с министром общественной безопасности Китая.

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Владимир Колокольцев особо отметил гостеприимность зарубежных коллег. Один из главных вопросов, который обсуждался на встрече, — борьба с наркотрафиком. В ближайшее время, по словам Владимира Колокольцева, будет реализован совместный проект по перекрытию каналов контрабанды запрещенных веществ.



Кроме того, продолжается работа в сфере кадровой политики. К примеру, как рассказал Владимир Колокольцев, недавно в Краснодаре прошла встреча российских и китайских стражей порядка, где они обменивались опытом. А нашим полицейским есть чему поучиться у коллег из Азии, пояснил министр МВД.



Участники встречи рассказали, что взаимодействие по этим направлениям — одна из важнейших составляющих российско-китайского диалога. И беседа, как отметили главы ведомств, всегда получается открытой, а главное — продуктивной.

