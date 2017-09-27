Волгоградский куратор «группы смерти» оказался последователем Филиппа Лиса

Стало известно о громком задержании человека, который раздавал школьникам последние в их жизни задания. Куратор так называемой группы смерти в соцсетях переписывался с подростками со всей России.
По данным оперативников, 23-летний официально безработный житель Волгоградской области, не выходя из квартиры, курировал в соцсетях одну из «групп смерти».
Выйти на след подозреваемого удалось в тот момент, когда одна из его подопечных — 14-летняя школьница из Тульской области — готовилась выполнить свое последнее в жизни задание, которое ей, как выяснили следователи, и придумал безработный куратор.
Задержанный при составлении заданий придерживался строгих правил, которые были написаны небезызвестным Филиппом Будейкиным. Он же — Филипп Лис. В июне суд Санкт-Петербурга признал его виновным по статье «Доведение до самоубийства» и приговорил к трем годам лишения свободы.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Анны Финогиной.
Выйти на след подозреваемого удалось в тот момент, когда одна из его подопечных — 14-летняя школьница из Тульской области — готовилась выполнить свое последнее в жизни задание, которое ей, как выяснили следователи, и придумал безработный куратор.
Задержанный при составлении заданий придерживался строгих правил, которые были написаны небезызвестным Филиппом Будейкиным. Он же — Филипп Лис. В июне суд Санкт-Петербурга признал его виновным по статье «Доведение до самоубийства» и приговорил к трем годам лишения свободы.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Анны Финогиной.
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