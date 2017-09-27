Посаженная Петром I в Англии шелковица претендует на звание «Дерево года»

Единственным деревом, у которого есть счет в банке, может стать лондонское тутовое дерево. По преданию, в XVII веке его посадил царь Пётр I во время своего европейского турне. А сегодня 300-летняя шелковица участвует в конкурсе «Дерево года». Если победит, получит 1000 фунтов.

Петра I в Англии принимали с почетом: англичане хотели понравиться и сплавлять в Россию табак. В обсерватории Гринвича царь получил в подарок корабль и часы. Возможно, ему бы дали в придачу и ученого Ньютона, но Петр с ним разминулся, а то привез бы его в Россию под именем Исаака Исааковича.



Боб Бэгли, директор группы по поддержке парка Сэйес-Корт: «Сейчас здесь стройка, но именно тут Елизавета I произвела в рыцари Фрэнсиса Дрейка, отсюда ушел в Австралию корабль „Баунти“. Это было то место, ради которого и приехал в Англию Пётр».



Его поселили в лучший дом, который могли найти, — дом писателя Джона Ивлина. После отъезда Петра со свитой хозяйский дом было легче сломать, чем убрать. Петр и его «отвратительные» друзья переломали розы, перебили стекла, залили чернилами ковры. Они стреляли по картинам и разломали 50 стульев, обитых английским ситцем.



По легенде, чтобы утешить хозяина, Пётр перед отъездом в Россию посадил в саду Сэйес-Корт шелковицу, модное тогда дерево. Король Вильгельм надеялся разводить тутовых шелкопрядов и производить английский шелк. Успехи у него были скромные, это дерево скорее привлекает русских туристов, чем шелкопрядов.



Родство растения с Романовыми закрепится, если оно победит в интернет-голосовании на титул «Дерево года». Кроме того, в случае победы оно станет самым состоятельным растением в мире с 1000 фунтов в английском банке. В основном эти деньги пойдут на «оборонку» — укрепление ограды.



Подробности — в видеоматериале.