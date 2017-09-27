Россия прощается с погибшим в Сирии генералом Асаповым

В России прощаются с
генерал-лейтенантом Валерием Асаповым, погибшим в Сирии при исполнении воинского долга.
Его похоронят в подмосковных Мытищах на Военном мемориальном кладбище. В последний путь генерал-лейтенанта провожают коллеги, друзья, подчиненные — все те, кто столько лет бок о бок с ним стоял на страже родины.
Началось прощание с Асаповым в Хабаровском крае. С августа 2016 года он возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа в Уссурийске. Сослуживцы и горожане собрались на траурный митинг на Аллее славы на территории штаба армии. После возложения цветов и минуты молчания, в память о генерал-лейтенанте прозвучали оружейные залпы. Сотни сослуживцев и жителей Уссурийска пришли на траурную панихиду в Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
О гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова объявили в конце прошлой недели. В Минобороны России сообщили, что он стал жертвой минометного обстрела штаба сирийских войск со стороны боевиков.
Валерий Асапов посмертно представлен к высокой государственной награде.
Началось прощание с Асаповым в Хабаровском крае. С августа 2016 года он возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа в Уссурийске. Сослуживцы и горожане собрались на траурный митинг на Аллее славы на территории штаба армии. После возложения цветов и минуты молчания, в память о генерал-лейтенанте прозвучали оружейные залпы. Сотни сослуживцев и жителей Уссурийска пришли на траурную панихиду в Храм Покрова Пресвятой Богородицы.
О гибели генерал-лейтенанта Валерия Асапова объявили в конце прошлой недели. В Минобороны России сообщили, что он стал жертвой минометного обстрела штаба сирийских войск со стороны боевиков.
Валерий Асапов посмертно представлен к высокой государственной награде.
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