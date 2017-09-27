Путешественники назвали самые безопасные туристические страны

Канада и Швейцария возглавили рейтинг самых безопасных туристических направлений. Далее идут Австралия и страны Скандинавии.

Опрос среди путешественников провела IPKey International.



Самыми небезопасными туристы назвали Турцию, Тунис, Израиль и Египет. На выбор места отдыха, по их словам, прежде всего влияет угроза террористических атак. Из-за них готова изменить свои планы почти половина опрошенных. Причем число таких осторожных туристов выросло за год на 6%.



Больше всех обеспокоены вопросами безопасности жители азиатских стран и россияне. А самые крепкие нервы у европейцев и туристов-одиночек.