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    Путешественники назвали самые безопасные туристические страны

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    Путешественники назвали самые безопасные туристические страны

    Путешественники назвали самые безопасные туристические страны

      Канада и Швейцария возглавили рейтинг самых безопасных туристических направлений. Далее идут Австралия и страны Скандинавии.

      Опрос среди путешественников провела IPKey International.

      Самыми небезопасными туристы назвали Турцию, Тунис, Израиль и Египет. На выбор места отдыха, по их словам, прежде всего влияет угроза террористических атак. Из-за них готова изменить свои планы почти половина опрошенных. Причем число таких осторожных туристов выросло за год на 6%.

      Больше всех обеспокоены вопросами безопасности жители азиатских стран и россияне. А самые крепкие нервы у европейцев и туристов-одиночек.

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