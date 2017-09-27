«ВИМ-Авиа» просит срочно предоставить госгарантии для оплаты топлива

На сайте проблемной авиакомпании
«ВИМ-Авиа» появилась инструкция, как вернуть деньги за купленные билеты. Но непонятно, каким образом перевозчик собирается возмещать стоимость 200 тысяч билетов. Долги «ВИМ-Авиа» превышают полмиллиарда рублей. Вылетов по-прежнему ждут тысячи людей.
Сегодня руководство авиакомпании обратилось к властям с просьбой рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий на оплату топлива.
«ВИМ-Авиа»: «Летный состав авиакомпании готов осуществить полеты, сертификат эксплуатанта авиакомпании действителен. Учитывая эти обстоятельства, руководство авиакомпании обратилось с просьбой рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий для оплаты топлива для вывозных рейсов».
Тем временем за границей остаются около 39 тысяч россиян — клиентов «ВИМ-Аавиа». Туристы застряли в Турции, Италии, Испании, на Кипре и в Греции. Многие превратились буквально в заложников аэропортов: люди вынуждены спать прямо на полу, в том числе с маленькими детьми.
Представители некоторых воздушных гаваней идут навстречу и предоставляют залы ожидания повышенного комфорта, но людей, которые часами ждут свои самолеты, слишком много.
Из-за проблем «ВИМ-Авиа» из России не могут улететь и иностранные граждане. Например, несколько сотен туристов из Китая. Им внепланово продлили срок безвизового пребывания в России.
Зянг Вэй, генеральный консул посольства КНР в РФ: «Я им объяснила, что случилось, потому что они не знают, что произошло с авиакомпанией. Потому что нет никого и никто не объяснил, что делать. Поэтому я объяснила, что китайское правительство и российское правительство сейчас пытаются решить этот вопрос».
К решению проблем «ВИМ-Авиа» подключилось правительство. Уже решено, что на расходы по перевозке пассажиров регулярных рейсов из бюджета будет выделено около 200 миллионов рублей. Взять на себя рейсы из Греции согласилась авиакомпания Ellinair.
Пассажиропоток из Домодедово уже перенаправлен во Внуково. Там сегодня ожидают несколько рейсов с пассажирами «ВИМ-Авиа».
«ВИМ-Авиа»: «Летный состав авиакомпании готов осуществить полеты, сертификат эксплуатанта авиакомпании действителен. Учитывая эти обстоятельства, руководство авиакомпании обратилось с просьбой рассмотреть возможность срочного предоставления госгарантий для оплаты топлива для вывозных рейсов».
Тем временем за границей остаются около 39 тысяч россиян — клиентов «ВИМ-Аавиа». Туристы застряли в Турции, Италии, Испании, на Кипре и в Греции. Многие превратились буквально в заложников аэропортов: люди вынуждены спать прямо на полу, в том числе с маленькими детьми.
Представители некоторых воздушных гаваней идут навстречу и предоставляют залы ожидания повышенного комфорта, но людей, которые часами ждут свои самолеты, слишком много.
Из-за проблем «ВИМ-Авиа» из России не могут улететь и иностранные граждане. Например, несколько сотен туристов из Китая. Им внепланово продлили срок безвизового пребывания в России.
Зянг Вэй, генеральный консул посольства КНР в РФ: «Я им объяснила, что случилось, потому что они не знают, что произошло с авиакомпанией. Потому что нет никого и никто не объяснил, что делать. Поэтому я объяснила, что китайское правительство и российское правительство сейчас пытаются решить этот вопрос».
К решению проблем «ВИМ-Авиа» подключилось правительство. Уже решено, что на расходы по перевозке пассажиров регулярных рейсов из бюджета будет выделено около 200 миллионов рублей. Взять на себя рейсы из Греции согласилась авиакомпания Ellinair.
Пассажиропоток из Домодедово уже перенаправлен во Внуково. Там сегодня ожидают несколько рейсов с пассажирами «ВИМ-Авиа».
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