Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
27 сентября, 18:00
Александр Колобок Орлов vs Роман Четин: взвешивание и пресс-конференция
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    UEFA открыл новое дисциплинарное дело против «Спартака»

    комментировать

    UEFA открыл новое дисциплинарное дело против «Спартака»

    UEFA открыл новое дисциплинарное дело против «Спартака»

    Союз европейских футбольных ассоциаций открыл новое дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака». На этот раз — по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

    Как следует из сообщения UEFA, дело открыто по трем нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники, несогласованные баннеры и кричалки, а также блокировка лестничных проходов.

    Дисциплинарный комитет рассмотрит дело 19 октября.

    Ранее UEFA наказал «Спартак» за поведение фанатов в матче первого тура ЛЧ в Мариборе. За то, болельщики красно-белых жгли файеры, один из которых прилетел на поле, клуб оштрафовали на 60 тысяч евро и запретили везти фанатов на матч в Севилью.

    Новости по теме

    Футбольные еврокубки

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru