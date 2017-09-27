UEFA открыл новое дисциплинарное дело против «Спартака»

Союз европейских футбольных ассоциаций открыл новое дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака». На этот раз — по итогам матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Как следует из сообщения UEFA, дело открыто по трем нарушениям дисциплинарного регламента: использование пиротехники, несогласованные баннеры и кричалки, а также блокировка лестничных проходов.
Дисциплинарный комитет рассмотрит дело 19 октября.
Ранее UEFA наказал «Спартак» за поведение фанатов в матче первого тура ЛЧ в Мариборе. За то, болельщики красно-белых жгли файеры, один из которых прилетел на поле, клуб оштрафовали на 60 тысяч евро и запретили везти фанатов на матч в Севилью.
Дисциплинарный комитет рассмотрит дело 19 октября.
Ранее UEFA наказал «Спартак» за поведение фанатов в матче первого тура ЛЧ в Мариборе. За то, болельщики красно-белых жгли файеры, один из которых прилетел на поле, клуб оштрафовали на 60 тысяч евро и запретили везти фанатов на матч в Севилью.
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