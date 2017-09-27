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    В Екатеринбурге вороны закидали камнями здание «Ельцин Центра»

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    В Екатеринбурге вороны закидали камнями здание «Ельцин Центра»

    В Екатеринбурге вороны закидали камнями здание «Ельцин Центра»

    Сотрудники «Ельцин Центра» в Екатеринбурге приобрели специальный отпугиватель, который поможет защитить здание от ворон, бросающих камни. Об этом сообщила пресс-секретарь центра Елена Волкова.

    Елена Волкова: «Мы в кратчайшие сроки установим стекла, которые были разбиты. Мы все уже предприняли, все действия, чтобы такого больше не повторилось».

    По ее словам, вороны скидывали камни на стеклянную крышу. В результате было разбито два стекла — в атриуме и в музее Ельцина.

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