В Екатеринбурге вороны закидали камнями здание «Ельцин Центра»

Сотрудники «Ельцин Центра» в Екатеринбурге приобрели специальный отпугиватель, который поможет защитить здание от ворон, бросающих камни. Об этом сообщила
пресс-секретарь центра Елена Волкова.
Елена Волкова: «Мы в кратчайшие сроки установим стекла, которые были разбиты. Мы все уже предприняли, все действия, чтобы такого больше не повторилось».
По ее словам, вороны скидывали камни на стеклянную крышу. В результате было разбито два стекла — в атриуме и в музее Ельцина.
Это уже не первый случай, когда птицы портят объекты инфраструктуры. Так, вице-губернатор Санкт-Петербурга в августе обвинил бакланов в порче крыши нового стадиона на Крестовском острове. Однако орнитологи отметили, что главными виновницами протечек крыши скорее являются простые чайки, а не редкие для региона бакланы.
По ее словам, вороны скидывали камни на стеклянную крышу. В результате было разбито два стекла — в атриуме и в музее Ельцина.
Это уже не первый случай, когда птицы портят объекты инфраструктуры. Так, вице-губернатор Санкт-Петербурга в августе обвинил бакланов в порче крыши нового стадиона на Крестовском острове. Однако орнитологи отметили, что главными виновницами протечек крыши скорее являются простые чайки, а не редкие для региона бакланы.
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