FIFA разрешила Раушу играть за сборную России

Комитет по статусу игроков Международной федерации футбола выдал защитнику немецкого «Кёльна» Константину Раушу официальное разрешение выступать за сборную России.
Константин Рауш, имеющий гражданство России и Германии, дебютировал за сборную России 3 сентября в товарищеском матче с московским «Динамо». Ранее он выступал за юношеские сборные Германии, поэтому РФС должен был получить разрешение от FIFA на участие футболиста в официальных матчах за сборную России.
Александр Алаев, генеральный директор РФС: «Как только Константин Рауш попал в сферу интересов тренерского штаба национальной сборной России, РФС начал работу, связанную с урегулированием юридических вопросов данной ситуации. Дело в том, что игрок был задействован в юношеских сборных Германии, но затем принял решение выступать за сборную России. Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в FIFA. В понедельник прошло заседание Комитета по статусу игроков FIFA, а вчера вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать: Рауш имеет право выступать за сборную России».
Александр Алаев, генеральный директор РФС: «Как только Константин Рауш попал в сферу интересов тренерского штаба национальной сборной России, РФС начал работу, связанную с урегулированием юридических вопросов данной ситуации. Дело в том, что игрок был задействован в юношеских сборных Германии, но затем принял решение выступать за сборную России. Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в FIFA. В понедельник прошло заседание Комитета по статусу игроков FIFA, а вчера вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать: Рауш имеет право выступать за сборную России».
ФИФА дала официальное разрешение Константину Раушу выступать за сборную России @TeamRussia pic.twitter.com/FWHUMICnY0— Сборная России (@TeamRussia) September 27, 2017
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