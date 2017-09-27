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    FIFA разрешила Раушу играть за сборную России

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов
    FIFA разрешила Раушу играть за сборную России

    FIFA разрешила Раушу играть за сборную России

    FIFA разрешила Раушу играть за сборную России
  • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Комитет по статусу игроков Международной федерации футбола выдал защитнику немецкого «Кёльна» Константину Раушу официальное разрешение выступать за сборную России.

    Константин Рауш, имеющий гражданство России и Германии, дебютировал за сборную России 3 сентября в товарищеском матче с московским «Динамо». Ранее он выступал за юношеские сборные Германии, поэтому РФС должен был получить разрешение от FIFA на участие футболиста в официальных матчах за сборную России.

    Александр Алаев, генеральный директор РФС: «Как только Константин Рауш попал в сферу интересов тренерского штаба национальной сборной России, РФС начал работу, связанную с урегулированием юридических вопросов данной ситуации. Дело в том, что игрок был задействован в юношеских сборных Германии, но затем принял решение выступать за сборную России. Мы собрали необходимый пакет документов для смены футбольного гражданства Рауша и отправили в FIFA. В понедельник прошло заседание Комитета по статусу игроков FIFA, а вчера вечером мы получили официальное письмо и теперь можем констатировать: Рауш имеет право выступать за сборную России».

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