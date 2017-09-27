В Петербурге учительницу уволили за надпись «дурак» на лбу ученика

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Санкт-Петербурге учительница поплатилась должностью за то, что написала на лбу ученика слово «дурак».
Инцидент произошел в школе «Берегиня». Учительница начальных классов Ольга Алфёрова устала от того, что мальчишки разрисовывают руки фломастерами. И сказала, что следующему, кто снова «украсит» себя таким образом, она лично напишет слово «дурак» на лбу. Второклассник Алексей оказался этим следующим. Ольга Николаевна обещанное выполнила.
После того как случай получил огласку, учительница была уволена, сообщает сайт «Комсомольской правды». Инцидентом в школе Петербурга заинтересовалась прокуратура, в ведомстве пообещали дать правовую оценку действиям Алфёровой, сообщает «Интерфакс».
Прокуратура Санкт-Петербурга: «Соответствующее обращение поступило в органы прокуратуры от родителей школьника. По данному факту организована проверка. По имеющейся информации, учительница нанесла ругательную надпись на лоб школьника. Женщина вызвана на беседу в прокуратуру. Ее действиям будет дана правовая оценка».
После того как случай получил огласку, учительница была уволена, сообщает сайт «Комсомольской правды». Инцидентом в школе Петербурга заинтересовалась прокуратура, в ведомстве пообещали дать правовую оценку действиям Алфёровой, сообщает «Интерфакс».
Прокуратура Санкт-Петербурга: «Соответствующее обращение поступило в органы прокуратуры от родителей школьника. По данному факту организована проверка. По имеющейся информации, учительница нанесла ругательную надпись на лоб школьника. Женщина вызвана на беседу в прокуратуру. Ее действиям будет дана правовая оценка».
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