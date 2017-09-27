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    В Москве погиб юный актер из сериала «Физрук»

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    • Кадр из сериала «Физрук», 2014–2017
    В Москве погиб юный актер из сериала «Физрук»

    В Москве погиб юный актер из сериала «Физрук»

    В Москве погиб юный актер из сериала «Физрук»
  • Кадр из сериала «Физрук», 2014–2017

    • В Москве погиб 18-летний актер Егор Клинаев. Молодого человека, который хотел помочь водителям столкнувшихся на МКАД автомобилей, сбила машина.

    Как сообщает «МК», ДТП произошло в ночь на 27 сентября в районе 24-го километра МКАД. На пятой полосе столкнулись три машины — ВАЗ 2110, «Газель» и Skoda Octavia. В аварии никто не пострадал. При этом водители не выставили знак аварийной остановки, хотя аварийная сигнализация на машинах работала.

    Клинаев, который ехал мимо в момент аварии за рулем своего автомобиля Toyota Mark II, решил помочь участникам ДТП. Свою машину он припарковал в этой же полосе.

    Тем временем водитель Honda Accord не заметил ДТП: сначала он сбил троих водителей (в их числе был Клинаев), которые стояли на дороге, обсуждали аварию и ждали приезда инспекторов, потом протаранил Skoda Octavia — это авто отбросило на третью полосу, где машина столкнулась с Toyota. А Honda Accord продолжила свое неконтролируемое движение и наехала еще на два автомобиля. Клинаев скончался на месте ДТП. В больницы были госпитализированы два человека.

    Кинокарьера Егора Клинаева (в детстве он выступал в группе «Непоседы») началась в 2012 году и сразу с главной роли в ленте «Тайна Егора». В период с 2013-го по 2015-й он снялся в восьми картинах (боевик «Дельта» — 1-й и 2-й сезоны, молодежный сериал «Второй шанс»). В апреле 2016 года сыграл нового героя в третьем сезоне сериала «Физрук».

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