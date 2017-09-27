В Подмосковье схватили троих бандитов, жестоко убивших женщину

В Ногинском районе Подмосковья задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве местной жительницы и хищении ее имущества.

Как сообщает СУ СК по Московской области, днем 18 сентября в одном из домов деревни Починки Ногинского района было обнаружено тело 56-летней местной жительницы с множественными ранениями шеи и связанными шнуром руками и ногами.



Вскоре правоохранители выяснили, что к преступлению причастны ранее судимый 24-летний местный житель, 25-летний житель Ногинска и 21-летний житель Электростали. Следствием установлено, что непосредственно после убийства мужчины похитили ценности и бытовую технику женщины.



Были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Разбой». Расследование продолжается.