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    В Подмосковье схватили троих бандитов, жестоко убивших женщину

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    В Подмосковье схватили троих бандитов, жестоко убивших женщину

    В Подмосковье схватили троих бандитов, жестоко убивших женщину

    В Ногинском районе Подмосковья задержаны трое мужчин, подозреваемых в убийстве местной жительницы и хищении ее имущества.

    Как сообщает СУ СК по Московской области, днем 18 сентября в одном из домов деревни Починки Ногинского района было обнаружено тело 56-летней местной жительницы с множественными ранениями шеи и связанными шнуром руками и ногами.

    Вскоре правоохранители выяснили, что к преступлению причастны ранее судимый 24-летний местный житель, 25-летний житель Ногинска и 21-летний житель Электростали. Следствием установлено, что непосредственно после убийства мужчины похитили ценности и бытовую технику женщины.

    Были возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» и «Разбой». Расследование продолжается.

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