Изрубленный лопастями вертолета авиатехник умер в больнице

Авиатехник, который попал под лопасти вертолета в аэропорту Анапы, скончался в краснодарской больнице.
Во вторник в аэропорту Анапы мужчина получил тяжелые травмы во время запуска двигателя вертолета — его изрубило лопастями Ми-8. Пострадавший был госпитализирован, но медики не смогли его спасти. В Следственном комитете подтвердили информацию о его смерти.
Пресс-служба Южного СУ на транспорте СК РФ: «Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение городской больницы, где впоследствии скончался».
В ведомстве уточнили, что по факту случившегося проводится проверка. Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что вертолет, изрубивший авиатехника, принадлежит краснодарской научно-производственной компании «ПАНХ».
Пресс-служба Южного СУ на транспорте СК РФ: «Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение городской больницы, где впоследствии скончался».
В ведомстве уточнили, что по факту случившегося проводится проверка. Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что вертолет, изрубивший авиатехника, принадлежит краснодарской научно-производственной компании «ПАНХ».
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