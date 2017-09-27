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    Изрубленный лопастями вертолета авиатехник умер в больнице

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    Изрубленный лопастями вертолета авиатехник умер в больнице

    Изрубленный лопастями вертолета авиатехник умер в больнице

    Авиатехник, который попал под лопасти вертолета в аэропорту Анапы, скончался в краснодарской больнице.

    Во вторник в аэропорту Анапы мужчина получил тяжелые травмы во время запуска двигателя вертолета — его изрубило лопастями Ми-8. Пострадавший был госпитализирован, но медики не смогли его спасти. В Следственном комитете подтвердили информацию о его смерти.

    Пресс-служба Южного СУ на транспорте СК РФ: «Пострадавший был доставлен в реанимационное отделение городской больницы, где впоследствии скончался».

    В ведомстве уточнили, что по факту случившегося проводится проверка. Между тем источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что вертолет, изрубивший авиатехника, принадлежит краснодарской научно-производственной компании «ПАНХ».

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