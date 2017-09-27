СМИ: Билл Гейтс сменил iPhone на устройство с Android

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс отказался от использования iPhone ради смартфона на платформе Android. Об этом во вторник сообщил телеканал CNN.
По данным CNN, миллиардер признался, что у него больше нет iPhone. При этом он рассказал, что пользуется устройством, на котором установлено «большое количество программного обеспечения от Microsoft». Из этого можно сделать вывод, что Гейтс выбрал именно устройство на Android, сообщает телеканал.
В июле стало известно, что Microsoft приняла решение отказаться от линейки Windows Phone и ПО для него. Главными причинами такого шага были названы отсутствие спроса со стороны потребителей и малое количество приложений. По данным CNN, в первом квартале этого года Windows Phone занимал лишь 0,1% от общего объема рынка.
В июле стало известно, что Microsoft приняла решение отказаться от линейки Windows Phone и ПО для него. Главными причинами такого шага были названы отсутствие спроса со стороны потребителей и малое количество приложений. По данным CNN, в первом квартале этого года Windows Phone занимал лишь 0,1% от общего объема рынка.
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