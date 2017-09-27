Напавший на репортера НТВ хулиган и пермский журналист встретятся лицом к лицу перед боем

Поединок хулигана из Москвы Александра Орлова, напавшего на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в День ВДВ, и пермского журналиста Романа Четина пройдет в одной из башен делового центра
«Москва-Сити».
Бой пермского журналиста и московского футбольного хулигана пройдет в 4 раунда по 2 минуты под прицелом телекамер 7 октября. А сегодня соперники встретятся лицом к лицу на контрольном взвешивании и пресс-конференции. НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию мероприятия. Начало — в 18:00.
Представители Орлова заявили, что он прошел серьезную подготовку и «одним ударом уложит троих». Пермский корреспондент Роман Четин также похвастался регулярными тренировками и набором мышечной массы.
Напомним, нападение на Никиту Развозжаева произошло 2 августа в парке Горького во время прямого включения, посвященного Дню ВДВ. Пьяный мужчина ударил корреспондента в лицо и попытался скрыться. Он был оперативно задержан и доставлен в отделение полиции.
Нападавшим оказался 32-летний футбольный хулиган из Москвы Александр Орлов, не имеющий никакого отношения к ВДВ. Орлова арестовали на пять суток за неповиновение правоохранителям при задержании. Кроме этого, в отношении него завели уголовное дело по статье «Побои».
Журналист из Перми Роман Четин возмутился тем, что «в прямом эфире одного из федеральных каналов жесткий, брутальный, крупный мужчина позволил себе ударить журналиста», и вызвал Орлова на поединок. Хулиган принял вызов, назвав Четина «плейбоем».
Представители Орлова заявили, что он прошел серьезную подготовку и «одним ударом уложит троих». Пермский корреспондент Роман Четин также похвастался регулярными тренировками и набором мышечной массы.
Напомним, нападение на Никиту Развозжаева произошло 2 августа в парке Горького во время прямого включения, посвященного Дню ВДВ. Пьяный мужчина ударил корреспондента в лицо и попытался скрыться. Он был оперативно задержан и доставлен в отделение полиции.
Нападавшим оказался 32-летний футбольный хулиган из Москвы Александр Орлов, не имеющий никакого отношения к ВДВ. Орлова арестовали на пять суток за неповиновение правоохранителям при задержании. Кроме этого, в отношении него завели уголовное дело по статье «Побои».
Журналист из Перми Роман Четин возмутился тем, что «в прямом эфире одного из федеральных каналов жесткий, брутальный, крупный мужчина позволил себе ударить журналиста», и вызвал Орлова на поединок. Хулиган принял вызов, назвав Четина «плейбоем».
Сделали подборку фотографий «героя», ударившего корреспондента НТВ в прямом эфире.Опубликовано НТВ 2 августа 2017 г.
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