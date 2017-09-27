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    Напавший на репортера НТВ хулиган и пермский журналист встретятся лицом к лицу перед боем

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    • Фото: vk.com
    Напавший на репортера НТВ хулиган и пермский журналист встретятся лицом к лицу перед боем

    Напавший на репортера НТВ хулиган и пермский журналист встретятся лицом к лицу перед боем

    Напавший на репортера НТВ хулиган и пермский журналист встретятся лицом к лицу перед боем
  • Фото: vk.com

    • Поединок хулигана из Москвы Александра Орлова, напавшего на корреспондента НТВ Никиту Развозжаева в День ВДВ, и пермского журналиста Романа Четина пройдет в одной из башен делового центра «Москва-Сити».

    Бой пермского журналиста и московского футбольного хулигана пройдет в 4 раунда по 2 минуты под прицелом телекамер 7 октября. А сегодня соперники встретятся лицом к лицу на контрольном взвешивании и пресс-конференции. НТВ.Ru будет вести прямую трансляцию мероприятия. Начало — в 18:00.

    Представители Орлова заявили, что он прошел серьезную подготовку и «одним ударом уложит троих». Пермский корреспондент Роман Четин также похвастался регулярными тренировками и набором мышечной массы.

    Напомним, нападение на Никиту Развозжаева произошло 2 августа в парке Горького во время прямого включения, посвященного Дню ВДВ. Пьяный мужчина ударил корреспондента в лицо и попытался скрыться. Он был оперативно задержан и доставлен в отделение полиции.

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    Нападавшим оказался 32-летний футбольный хулиган из Москвы Александр Орлов, не имеющий никакого отношения к ВДВ. Орлова арестовали на пять суток за неповиновение правоохранителям при задержании. Кроме этого, в отношении него завели уголовное дело по статье «Побои».

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    Журналист из Перми Роман Четин возмутился тем, что «в прямом эфире одного из федеральных каналов жесткий, брутальный, крупный мужчина позволил себе ударить журналиста», и вызвал Орлова на поединок. Хулиган принял вызов, назвав Четина «плейбоем».

    Сделали подборку фотографий «героя», ударившего корреспондента НТВ в прямом эфире.

    Опубликовано НТВ 2 августа 2017 г.

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