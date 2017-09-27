Мужчина голыми руками вытащил огромную змею из унитаза: видео

Житель Австралии обнаружил в унитазе смертельно опасную змею и не побоялся самостоятельно ее достать.

1375 Австралия

змеи

Процесс извлечения змеи из унитаза снял на видео, скорее всего, кто-то из домочадцев смельчака.



Как видно на кадрах записи, достать опасную змею оказалось не так легко. Мужчина несколько секунд с явным усилием тянул змею за хвост, прежде чем смог ее достать.