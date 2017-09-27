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    Мужчина голыми руками вытащил огромную змею из унитаза: видео. Австралия, змеи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМужчина голыми руками вытащил огромную змею из унитаза: видео

    Мужчина голыми руками вытащил огромную змею из унитаза: видео

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    Мужчина голыми руками вытащил огромную змею из унитаза: видео

    Мужчина голыми руками вытащил огромную змею из унитаза: видео

    Мужчина голыми руками вытащил огромную змею из унитаза: видео

      Житель Австралии обнаружил в унитазе смертельно опасную змею и не побоялся самостоятельно ее достать.

      Процесс извлечения змеи из унитаза снял на видео, скорее всего, кто-то из домочадцев смельчака.

      Как видно на кадрах записи, достать опасную змею оказалось не так легко. Мужчина несколько секунд с явным усилием тянул змею за хвост, прежде чем смог ее достать.

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