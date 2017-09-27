Мужчина погиб, выпрыгнув из электрички в Тверской области

Пассажир электрички погиб, выпрыгнув из вагона на полном ходу. ЧП произошло в Тверской области.
О гибели мужчины, который выпрыгнул из движущейся электрички, сообщили в полиции. По данным правоохранителей, инцидент случился на перегоне Лихославль — Дорошиха. Известно, что состав следовал по маршруту Бологое — Тверь.
В результате падения, как заявили в полиции, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося проводится проверка, передает ТАСС.
В результате падения, как заявили в полиции, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося проводится проверка, передает ТАСС.
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