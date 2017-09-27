Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    Мужчина погиб, выпрыгнув из электрички в Тверской области

    комментировать

    Мужчина погиб, выпрыгнув из электрички в Тверской области

    Мужчина погиб, выпрыгнув из электрички в Тверской области

    Пассажир электрички погиб, выпрыгнув из вагона на полном ходу. ЧП произошло в Тверской области.

    О гибели мужчины, который выпрыгнул из движущейся электрички, сообщили в полиции. По данным правоохранителей, инцидент случился на перегоне Лихославль — Дорошиха. Известно, что состав следовал по маршруту Бологое — Тверь.

    В результате падения, как заявили в полиции, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. По факту случившегося проводится проверка, передает ТАСС.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru