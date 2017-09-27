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Лесник
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Опубликовано видео ликвидации командиров «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе. авиация, армия и флот РФ, войны и вооруженные конфликты, Минобороны РФ, Сирия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОпубликовано видео ликвидации командиров «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе

    Опубликовано видео ликвидации командиров «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе

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    • Кадр из видео: Министерство обороны РФ
    Опубликовано видео ликвидации командиров «Джебхат <nobr>ан-Нусры»</nobr> в Идлибе

    Опубликовано видео ликвидации командиров «Джебхат ан-Нусры» в Идлибе

    Опубликовано видео ликвидации командиров «Джебхат <nobr>ан-Нусры»</nobr> в Идлибе
    • Кадр из видео: Министерство обороны РФ

      • Обнародовано видео удара по боевикам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ), в результате которого были уничтожены пятеро главарей группировки.

      О ликвидации полевых командиров сообщил представитель военного ведомства Игорь Конашенков. По его словам, разведке удалось выяснить место проведения и дату их совещания южнее города Идлиб. После подтверждения полученной информации по нескольким каналам по террористам был нанесен ракетно-авиационный удар.

      В результате атаки были уничтожены начальник южного сектора провинции Идлиб, эмир по финансовым вопросам, советник военного министра, помощник духовного лидера, шариатский судья, а также еще 32 боевика. Ликвидированные командиры были причастны к нападению на военных полицейских РФ 18 сентября.

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