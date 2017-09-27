«НТВ-видение» представляет фильм Кирилла Позднякова «Остаться людьми», который расскажет о последних достижениях в области генетических исследований и цене бессмертия.
Многие ученые уже сегодня заявляют: еще чуть-чуть, и они смогут справляться с неизлечимыми прежде болезнями и даже моделировать эмбрион человека, добавляя или удаляя нужные его родителям черты характера и внешности.
Но где пройдет граница, за которой эти достижения можно будет использовать против нас самих? Неужели генная инженерия может быть опаснее ядерных ракет? В этом разбирался Кирилл Поздняков и пришел к неожиданным выводам.
Фильм «Остаться людьми» из цикла «НТВ-видение» выйдет в эфир в пятницу, 29 сентября, в 23:00.
Но где пройдет граница, за которой эти достижения можно будет использовать против нас самих? Неужели генная инженерия может быть опаснее ядерных ракет? В этом разбирался Кирилл Поздняков и пришел к неожиданным выводам.
Фильм «Остаться людьми» из цикла «НТВ-видение» выйдет в эфир в пятницу, 29 сентября, в 23:00.
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