Лесник
ТВ-Эфир
Лесник
28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    «Остаться людьми»: на НТВ — фильм Кирилла Позднякова о генной инженерии. генетика, здоровье, наука и открытия, НТВ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Остаться людьми»: на НТВ — фильм Кирилла Позднякова о генной инженерии

    «Остаться людьми»: на НТВ — фильм Кирилла Позднякова о генной инженерии

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    «Остаться людьми»: на НТВ — фильм Кирилла Позднякова о генной инженерии

    «Остаться людьми»: на НТВ — фильм Кирилла Позднякова о генной инженерии

    «Остаться людьми»: на НТВ — фильм Кирилла Позднякова о генной инженерии

      «НТВ-видение» представляет фильм Кирилла Позднякова «Остаться людьми», который расскажет о последних достижениях в области генетических исследований и цене бессмертия.

      Многие ученые уже сегодня заявляют: еще чуть-чуть, и они смогут справляться с неизлечимыми прежде болезнями и даже моделировать эмбрион человека, добавляя или удаляя нужные его родителям черты характера и внешности.

      Но где пройдет граница, за которой эти достижения можно будет использовать против нас самих? Неужели генная инженерия может быть опаснее ядерных ракет? В этом разбирался Кирилл Поздняков и пришел к неожиданным выводам.

      Фильм «Остаться людьми» из цикла «НТВ-видение» выйдет в эфир в пятницу, 29 сентября, в 23:00.

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