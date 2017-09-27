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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой
    Россия поднялась на 5 позиций в рейтинге глобальной конкурентоспособности. рейтинги, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссия поднялась на 5 позиций в рейтинге глобальной конкурентоспособности

    Россия поднялась на 5 позиций в рейтинге глобальной конкурентоспособности

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    Россия поднялась на 5 позиций в рейтинге глобальной конкурентоспособности

    Россия поднялась на 5 позиций в рейтинге глобальной конкурентоспособности

      Всемирный экономический форум опубликовал обновленную версию ежегодного рейтинга глобальной конкурентоспособности стран.

      Всего в рейтинге 137 стран, и Россия в этом году оказалась на 38-м месте. Это на пять позиций выше, чем в прошлом.

      Аналитики сходятся в том, что помогла макроэкономика, а именно — снижение инфляции. Она продолжает бить исторические рекорды и сейчас чуть превышает 3%.

      Из положительного также: качество высшего образования, размер рынка, состояние транспортной инфраструктуры, в частности, железнодорожной.

      Среди проблем, которые не дают подняться выше, — дороги, коррупция, слабость общественных институтов. Хуже всего дела обстоят с финансовым рынком.

      Что касается лидеров, то Швейцария по-прежнему на первом месте, на втором — США, также в тройке Сингапур. А замыкает рейтинг Йемен.

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