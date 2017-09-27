Россия поднялась на 5 позиций в рейтинге глобальной конкурентоспособности

Всемирный экономический форум опубликовал обновленную версию ежегодного рейтинга глобальной конкурентоспособности стран.
Всего в рейтинге 137 стран, и Россия в этом году оказалась на 38-м месте. Это на пять позиций выше, чем в прошлом.
Аналитики сходятся в том, что помогла макроэкономика, а именно — снижение инфляции. Она продолжает бить исторические рекорды и сейчас чуть превышает 3%.
Из положительного также: качество высшего образования, размер рынка, состояние транспортной инфраструктуры, в частности, железнодорожной.
Среди проблем, которые не дают подняться выше, — дороги, коррупция, слабость общественных институтов. Хуже всего дела обстоят с финансовым рынком.
Что касается лидеров, то Швейцария по-прежнему на первом месте, на втором — США, также в тройке Сингапур. А замыкает рейтинг Йемен.
Аналитики сходятся в том, что помогла макроэкономика, а именно — снижение инфляции. Она продолжает бить исторические рекорды и сейчас чуть превышает 3%.
Из положительного также: качество высшего образования, размер рынка, состояние транспортной инфраструктуры, в частности, железнодорожной.
Среди проблем, которые не дают подняться выше, — дороги, коррупция, слабость общественных институтов. Хуже всего дела обстоят с финансовым рынком.
Что касается лидеров, то Швейцария по-прежнему на первом месте, на втором — США, также в тройке Сингапур. А замыкает рейтинг Йемен.
These are the world’s 10 most competitive economies https://t.co/Rm20I3nSu2 #gcr17 pic.twitter.com/3sp6cgWdT5— World Economic Forum (@wef) September 27, 2017
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