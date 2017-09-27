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28 сентября, 15:00
Брифинг Марии Захаровой

    В Волгоградской области задержали куратора «группы смерти»

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    В Волгоградской области задержали куратора «группы смерти»

    В Волгоградской области задержали куратора «группы смерти»

    В Волгоградской области задержан 23-летний куратор так называемой группы смерти, склонявший подростков к суициду. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Подозреваемый в одной из социальных сетей переписывался с 14-летней жительницей Тульской области. По данным следствия, в своих сообщениях безработный мужчина склонял девочку-подростка к самоубийству.

    Ирина Волк, представитель МВД: «Злоумышленник вел с ней переписку, давал задания, которые необходимо было беспрекословно выполнять, а также создавал ситуации, травмирующие психику несовершеннолетней».

    Подозреваемый арестован, по месту его проживания изъяты компьютерная техника, мобильные телефоны и флешки с информацией, которая подтверждает его причастность к преступлению, сообщает сайт ведомства.

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