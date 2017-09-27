В Липецкой области набирают популярность частные центры соцобслуживания

В Липецкой области набирают популярность коммерческие центры соцобслуживания. Всего за полгода их клиентура — инвалиды и пожилые люди — достигла нескольких сотен человек. Работают в таких кооперативах бывшие сотрудники государственных отделов соцзащиты, да и перечень услуг точно такой же: сходить в магазин, помочь оформить документы или убраться дома.

Липецкие соцработники решили составить конкуренцию государственным центрам и на примере европейского опыта организовать кооператив по предоставлению социальных услуг на дому. Стандартное надомное обслуживание, предоставляемое отделами соцзащиты, обходится инвалидам около 400 рублей в месяц, в кооперативе оставили такую же цену. По словам подопечных новой организации, за эти деньги от своих добрых помощников они получают гораздо больше.



Первое достижение, по словам председателя кооператива, стало возможным благодаря опытным профессионалам соцслужбы, которые решились уйти из госструктуры в частную. Вместе с ними перешли и их подопечные — бабушки и дедушки. Доверие одиноких стариков, привыкших, что социальную помощь оказывает только государство, завоевать непросто. Соцработники думают, как расширить перечень услуг и соперничать с государственными центрами.



Сейчас под присмотром социального кооператива уже более 500 человек. Вторым достижением соцработники называют зарплату — она на несколько тысяч выше, чем у бюджетников.



В Липецкой области пока созданы два кооператива социального обслуживания пожилых и инвалидов, один — в областном центре, другой — в Чаплыгине. Пилотному проекту всего полгода. По данным местных властей, опросы подопечных социальных кооперативов говорят об успешности новой программы.



В областном правительстве заинтересованы, чтобы подобные кооперативы появились в каждом районе. Власти отмечают: если некоммерческая организация докажет, что может ухаживать за нуждающимися, оплата предоставляемых услуг будет идти из областного бюджета.



Пока клиенты социального кооператива жалуются лишь на одно: их помощники очень загружены работой, времени на душевный разговор не остается. Поэтому сейчас учредители альтернативной соцслужбы думают об увеличении штата сотрудников, чтобы главной изюминкой их помощи одиноким и немощным стало не только качество стандартных услуг, но и добрый разговор, прогулки и организация досуга.



Подробности — в видеоматериале.