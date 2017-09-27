В Сургуте девочку убило упавшим телевизором

Следователи в Сургуте устанавливают обстоятельства смерти ребенка, на которого с тумбы рухнул телевизор.
По информации СУ СК РФ по ХМАО, инцидент произошел вечером во вторник. Согласно предварительной версии, на девочку 2013 года рождения упал стоявший на тумбе телевизор старой модели весом в несколько десятков килограммов. От полученных травм ребенок скончался.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил в свою очередь, что погибший ребенок проживал в квартире с бабушкой, которая, как предполагается, является гражданкой иностранного государства.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил в свою очередь, что погибший ребенок проживал в квартире с бабушкой, которая, как предполагается, является гражданкой иностранного государства.
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