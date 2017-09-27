Почти 170 человек отравились на свадьбе в Узбекистане

Почти 170 человек получили пищевое отравление во время свадебного ужина в Ромитанском районе Бухарской области Узбекистана, 94 человека находятся в больнице.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в инфекционное отделение местного медцентра обратились 166 человек. Отмечается, что на данный момент в больнице остаются 94 человека, остальные отправлены домой.
По данным минздрава, все пострадавшие вечером 25 сентября находились на свадьбе и ели тухум барак (вареники с яичной начинкой). Обратившимся был поставлен диагноз «пищевое отравление».
В минздраве добавили, что «состояние пациентов удовлетворительное, тяжелых больных нет, всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь».
По данным минздрава, все пострадавшие вечером 25 сентября находились на свадьбе и ели тухум барак (вареники с яичной начинкой). Обратившимся был поставлен диагноз «пищевое отравление».
В минздраве добавили, что «состояние пациентов удовлетворительное, тяжелых больных нет, всем им оказывается квалифицированная медицинская помощь».
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