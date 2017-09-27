В Приморье почтили память погибшего в Сирии генерала Асапова

В Уссурийске сотни людей почтили память
генерал-лейтенанта Валерия Асапова, погибшего в Сирии при исполнении воинского долга.
Панихида прошла в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Специально для этого мероприятия был освящен новый крест. Пришедшие молились на входе перед ним.
Ранее жители Уссурийска и сослуживцы возложили цветы к памятнику героям и почтили память погибшего минутой молчания. После этого были даны оружейные залпы.
Как сообщает РИА Новости, Валерия Асапова похоронят на Военном мемориальном кладбище в Подмосковье.
Валерий Асапов с августа 2016 года возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа. Он был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, которые сражались в районе Дейр-эз-Зора. Во время устроенного террористами минометного обстрела генерал получил смертельное ранение. Как сообщили в Минобороны, Асапов представлен к государственной награде посмертно.
Ранее жители Уссурийска и сослуживцы возложили цветы к памятнику героям и почтили память погибшего минутой молчания. После этого были даны оружейные залпы.
Как сообщает РИА Новости, Валерия Асапова похоронят на Военном мемориальном кладбище в Подмосковье.
Валерий Асапов с августа 2016 года возглавлял 5-ю армию Восточного военного округа. Он был старшим группы российских военных советников и находился на командном пункте сирийских войск, которые сражались в районе Дейр-эз-Зора. Во время устроенного террористами минометного обстрела генерал получил смертельное ранение. Как сообщили в Минобороны, Асапов представлен к государственной награде посмертно.
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