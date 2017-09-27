Около 22 тысяч человек эвакуированы из-за ЧП под Винницей

Почти 22 тысячи гражданских лиц и около 500 семей военнослужащих эвакуированы в Винницкой области на Украине, где спасатели около 10 часов не могут потушить пожар на складе с боеприпасами.
Такие цифры приводит Генштаб Украины. Эвакуированы жители села Калиновка, где находится военная база, и соседних поселков.
На выездах из области организовано 46 блокпостов. Закрыто движение на дороге Житомир — Могилёв-Подольский, а также движение воздушного транспорта в радиусе 50 км от центра Калиновки.
В Генштабе утверждают, что взрывы зафиксированы исключительно на площадке танковых боеприпасов. Там опровергли озвученную в ряде СМИ информацию о хранении на складах химических веществ, передает ТАСС.
Боеприпасы сдетонировали вечером во вторник. По данным СМИ, на арсенале площадью 60 га хранится 188 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».
На Вінниччині, на складах Озброєння Збройних Сил України, триває проведення заходів з локалізації пожежі, виконується га…Опубликовано Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine 26 сентября 2017 г.
На выездах из области организовано 46 блокпостов. Закрыто движение на дороге Житомир — Могилёв-Подольский, а также движение воздушного транспорта в радиусе 50 км от центра Калиновки.
В Генштабе утверждают, что взрывы зафиксированы исключительно на площадке танковых боеприпасов. Там опровергли озвученную в ряде СМИ информацию о хранении на складах химических веществ, передает ТАСС.
Боеприпасы сдетонировали вечером во вторник. По данным СМИ, на арсенале площадью 60 га хранится 188 тысяч тонн боеприпасов, в том числе ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град».
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