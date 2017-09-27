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    Глава Минспорта: антидопинговые усилия России не остались незамеченными. допинг, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава Минспорта: антидопинговые усилия России не остались незамеченными

    Глава Минспорта: антидопинговые усилия России не остались незамеченными

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    Глава Минспорта: антидопинговые усилия России не остались незамеченными

    Глава Минспорта: антидопинговые усилия России не остались незамеченными

    Глава Минспорта: антидопинговые усилия России не остались незамеченными

      Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) приостановило аккредитацию парижской лаборатории. Теперь она лишена права самостоятельно проверять образцы проб.

      У ВАДА возникли вопросы к этой организации, какие именно, пока не сообщается. Об отстранении стало известно на проходящей как раз в Париже Международной конференции ЮНЕСКО, посвященной борьбе с допингом.

      В прошлом году в аналогичной ситуации оказалась Россия. В результате скандала, который разразился за несколько месяцев до Олимпиады, была закрыта не только московская лаборатория, большую часть нашей сборной отстранили от участия в Играх. Теперь вопрос реформирования российской антидопинговой системы обсуждается на международном уровне.

      Павел Колобков, министр спорта РФ: «Было отмечено, что Россия сделала большой шаг в своей антидопинговой политике. Такие контакты очень важны, всегда важно донести свою позицию до коллег из других стран».

      В ближайшее время должен решиться вопрос о допуске сборной России к зимней Олимпиаде в Южной Корее.

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