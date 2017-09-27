Под Винницей не могут потушить горящие склады с боеприпасами

На Украине близ Винницы этой ночью загорелась военная база, уже несколько часов там гремят мощные взрывы.
Пользователи соцсетей публикуют впечатляющие кадры. За десятки километров видно не только зарево, но и следы разлетающихся во все стороны снарядов и ракет. По свидетельству очевидцев, осколки падают даже в самой Виннице. Есть пострадавшие.
Ударная волна настолько сильная, что сотрясаются дома, и поначалу многие думали о землетрясении. Местная пресса пишет, что на складе хранятся почти 200 тысяч тонн боеприпасов, в том числе для систем залпового огня. Уже эвакуированы жители шести поселков.
Перекрыты ближайшие к арсеналу авто- и железные дороги, в радиусе 50 километров закрыто воздушное пространство. На ликвидации пожара работают свыше тысячи человек. Прибывший на место премьер Гройсман заявил, что, по предварительным данным, причиной возгорания могло стать «внешнее вмешательство».
Ударная волна настолько сильная, что сотрясаются дома, и поначалу многие думали о землетрясении. Местная пресса пишет, что на складе хранятся почти 200 тысяч тонн боеприпасов, в том числе для систем залпового огня. Уже эвакуированы жители шести поселков.
Перекрыты ближайшие к арсеналу авто- и железные дороги, в радиусе 50 километров закрыто воздушное пространство. На ликвидации пожара работают свыше тысячи человек. Прибывший на место премьер Гройсман заявил, что, по предварительным данным, причиной возгорания могло стать «внешнее вмешательство».
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