СМИ сообщили о первых пострадавших при пожаре под Винницей

Стало известно о первых пострадавших
из-за сильного пожара на военной базе в Винницкой области.
Как сообщает Громадське.Ua, медицинская помощь понадобилась двум женщинам. У одной из них перелом бедра, у второй — черепно-мозговая травма.
На место ЧП прибыл премьер-министр Украины Гройсман. Он заверил, что ситуация находится под контролем.
Пожар на складе с боеприпасами начался около 22:00. По данным СМИ, в арсенале хранятся ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Жителей села Калиновка, где находится военная база, и соседних сел эвакуируют.
Повідомляється про двоє постраждалих унаслідок вибухів https://t.co/PQvj9fp2Wo— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 26 сентября 2017 г.
На место ЧП прибыл премьер-министр Украины Гройсман. Он заверил, что ситуация находится под контролем.
Пожар на складе с боеприпасами начался около 22:00. По данным СМИ, в арсенале хранятся ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Жителей села Калиновка, где находится военная база, и соседних сел эвакуируют.
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