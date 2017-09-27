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    СМИ сообщили о первых пострадавших при пожаре под Винницей. Украина, взрывы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ сообщили о первых пострадавших при пожаре под Винницей

    СМИ сообщили о первых пострадавших при пожаре под Винницей

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    СМИ сообщили о первых пострадавших при пожаре под Винницей

    СМИ сообщили о первых пострадавших при пожаре под Винницей

    СМИ сообщили о первых пострадавших при пожаре под Винницей

      Стало известно о первых пострадавших из-за сильного пожара на военной базе в Винницкой области.

      Как сообщает Громадське.Ua, медицинская помощь понадобилась двум женщинам. У одной из них перелом бедра, у второй — черепно-мозговая травма.


      На место ЧП прибыл премьер-министр Украины Гройсман. Он заверил, что ситуация находится под контролем.

      Пожар на складе с боеприпасами начался около 22:00. По данным СМИ, в арсенале хранятся ракеты к системам залпового огня «Смерч», «Ураган» и «Град». Жителей села Калиновка, где находится военная база, и соседних сел эвакуируют.

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